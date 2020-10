Xbox Series X: temperature, consumi e rumorosità nell'analisi di Digital Foundry

Come si comporta Xbox Series X per quanto concerne le temperature d'esercizio, i consumi e la rumorosità? Digital Foundry arriva dopo le altre testate con la sua analisi, che però come al solito risulta precisa e puntuale.

Si parte dalla rumorosità, anzi dalla silenziosità di Xbox Series X, che secondo Richard Leadbetter è persino inutile misurare: il suono emesso dalla console si mischia con quello ambientale al punto da diventare impercettibile.

In termini di consumi, Xbox Series X appare generalmente più parca rispetto a Xbox One X, come dimostra il confronto effettuato da Digital Foundry con una serie di giochi retrocompatibili.

È interessante notare come la maggior parte dei titoli non si spingano oltre i 170 W di consumo, con il solo Gears 5 che arriva a 200 W e lascia intendere la presenza di un margine che gli sviluppatori potranno senz'altro sfruttare con le produzioni espressamente next-gen.

Sul fronte delle temperature, infine, la console si conferma parecchio efficiente: la parte frontale lavora a 48-49 gradi, il fondo addirittura viaggia sui 22 gradi mentre nella zona della griglia superiore, da dove l'aria calda viene estratta, si registrano circa 60 gradi.

Per saperne di più su Xbox Series X, vi ricordiamo i nostri approfondimenti: