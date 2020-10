Cyberpunk 2077, Keanu Reeves torna nello spot "What You're Looking For"

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo spot di Cyberpunk 2077 con protagonista l'attore Keanu Reeves. S'intitola "What You're Looking For" e mostra alcune sequenze note del gioco, ovviamente a un ritmo più sostenuto. Dura trenta secondi e sicuramente è ottimo per farsi venire l'acquolina in bocca (ormai rischiamo l'annegamento da saliva, da quanto lo aspettiamo, ma non tergiversiamo).

Keanu Reeves a parte, che se volete potete far entrare in casa vostra sotto forma di statuetta, vi ricordiamo che la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è stata impressa al 19 novembre 2020 su PC, PS4, Google Statia e Xbox One. Nei mesi seguenti dovrebbe arrivare anche su console next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X. Chi lo avrà acquistato su PS4 e Xbone avrà diritto all'upgrade gratuito per la console della stessa famiglia.

Recentemente si è parlato molto di Cyberpunk 2077 non solo per motivi positivi, ma anche per questioni legate al crunch all'interno di CD Projekt Red, che per alcuni andrebbe avanti da quasi due anni. Speriamo che la qualità del gioco non ne soffra.