Cyberpunk 2077, crunch andrebbe avanti da più di un anno, frutto di pessima gestione

Stando a un ex sviluppatore di CD Projekt Red, il crunch per chiudere Cyberpunk 2077 sarebbe iniziato ben più di un anno fa e sarebbe frutto di cattiva gestione da parte dei capi dello studio. Il messaggio dell'anonimo è stato pubblicato su Reddit e raccolto da Jason Schreier di Bloomberg, che ha verificato l'identità dell'uomo prima di riprenderlo.

Secondo FarTransportation366, questo il nick dello sviluppatore, per molti il crunch su Cyberpunk 2077 è iniziato a maggio 2019, per altri anche prima, con ritmi di lavoro di sedici ore al giorno, week-end compresi, dovuti all'improvvisa fretta del management di chiudere il gioco. All'epoca la produzione era appena uscita dalla fase alpha, quindi era sostanzialmente impossibile concluderla tutto in un anno e meno. CD Projekt Red avrebbe perso un sacco di tempo nella fase di pre produzione e poi avrebbe cercato di recuperare sfruttando gli sviluppatori, più precisamente il loro tempo (e la loro salute mentale).

Qualcuno ha provato a chiedere quale fosse il piano nel caso non si fosse riusciti a chiudere il gioco in tempo e per mesi gli è stato risposto che non c'era un piano B, per poi avere prima un rinvio di due mesi, quindi di altri sei. Da notare che il team di sviluppo ha saputo dei rinvii tramite Twitter, ossia che non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte dei vertici della compagnia a chi stava lavorando giorno e notte per confezionare il prodotto. Lo stesso è accaduto con l'entrata nella fase Gold e con tutti gli altri annunci pubblici fatti da giugno 2019.

"Ogni volta questi problemi sono stati affrontati con frasi copia incollate tipo 'Siamo alimentati dalla passione, siamo ribelli, farcela non è da tutti' e altri slogan simili. Che era un buon modo per dire 'Non abbiamo idea di ciò che stiamo facendo, ma abbiamo una quantità infinita di soldi e sistemeremo tutto con più crunch'"."

Tutte le questioni aperte dal team di sviluppo venivano quindi derubricate con frasi fatte e di circostanza, mentre veniva chiesto di continuare a lavorare a ritmi fuori di testa.