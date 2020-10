Compra un Nintendo DS usato e trova un toccante messaggio della ex proprietaria

Un ragazzo ha comprato un Nintendo DS usato, nella limited di The Legend of Zelda, e ha trovato al suo interno un toccante messaggio scritto dalla ex proprietaria della console.

"Ciao! Grazie per l'acquisto. Ho ricevuto questo Nintendo DS come regalo per il mio decimo compleanno", ha scritto tale Janie nel suo biglietto.

"Non avevo idea di chi fossero Link o Zelda quando mi hanno donato la console, ma poi ovviamente l'ho scoperto e ho portato il DS in giro con me tantissime volte!"

"Ora ho 23 anni e spero che qualcun altro possa provare il mio stesso divertimento. Buon gioco, buona collezione (o buona rivendita: sono tempi duri, del resto)!"