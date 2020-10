Dragon Ball Z, Androide C18 prende vita nel cosplay di girlslovedragonball

Un bel cosplay è sempre l'ideale per iniziare bene la giornata: oggi giovedì 15 ottobre 2020, dunque, torniamo con un nuovo appuntamento con la nostra rubrica, e dedichiamo il costume del giorno all'Androide C18 di Dragon Ball Z, personaggio che certamente conoscerete.



La cosplayer girlslovedragonball (il cui nome è già di per sé eloquente) ha dedicato il suo ultimo lavoro all'Androide C18, dedicandogli grande attenzione. L'Androide debuttò nell'arco narrativo dei Cyborg, poco prima della saga di Cell: aveva anche un fratello, Androide C17. La storia è poi quella che dovreste consocerete, è entrata a far parte del gruppo dei buoni.



L'abito principale del cosplay è realizzato in modo eccellente, e la stessa attenzione è stata riservata gli accessori; i primi apprezzamenti iniziano già ad arrivare su Instagram, dove è stato pubblicato. Eccovi l'immagine, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento.