Call of Duty: youtuber chiede il ritorno della modalità zombi di Black Ops 2 con un cartellone pubblicitario

Uno youtuber, tal JohnyJ25, dedito alla modalità zombi di Call of Duty ha comprato un cartellone pubblicitario solo per chiedere a Treyarch e Activision la rimasterizzazione di Die Rise, la sua mappa preferita di Call of Duty: Black Ops 2.

La mossa in realtà arriva da lontano, ossia dalla campagna avviata su YouTube proprio per avere una nuova versione di Die Rise. Sentendosi inascoltato, ha deciso di andare oltre, affittando un cartellone in mezzo a Los Angeles. Più precisamente il cartellone è sito di fronte agli studi di Treyarch, in modo che non possano ignorarlo.

Die Rise fu aggiunta a Call of Duty: Black Ops 2 con il DLC Revolution e negli anni si è costruita un'ottima reputazione tra gli appassionati del gioco. JohnyJ25 ha dedicato addirittura un sito internet alla sua impresa e ha costruito un bot twitter al solo scopo di verificare giornalmente l'annuncio della rimasterizzazione. I soldi per il cartellone sono stati raccolti tramite una campagna GoFundMe, segno che ci sono molti altri appassionati che vogliono il ritorno di Die Rise e che sono pronti a spendere dei soldi per ottenerlo.

JohnyJ25 ha poi specificato in video che il cartellone vuole solo dimostrare la passione dei fan e che non rappresenta alcuna minaccia per Treyarch.