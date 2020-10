Tales of Luminaria è il nuovo marchio registrato da Bandai Namco

Il 13 ottobre, Bandai Namco ha registrato in Europa il marchio Tales of Luminaria, facilmente collegabile alla serie di giochi di ruolo giapponesi nata in epoca 16 bit e ancora oggi viva e vegeta.

Attualmente non c'è alcun gioco annunciato con il titolo Tales of Luminaria. Bandai Namco sta invece lavorando a Tales of Arise per PS4, Xbox One e PC (ma a questo punto immaginiamo che arrivi anche su PS5 e Xbox Series X), rimandato al 2021 a causa dei problemi legati alla pandemia di COVID-19.

Nel corso del 2020 sono però stati lanciati due Tales of per sistemi mobile: Tales of Crestoria e Tales of the Rays, segno del grande interesse degli studi giapponesi per questo mercato, che da loro cresce sempre più (anche da noi, in verità).

Difficile dire quando arriveranno annunci relativi a Tales of Luminaria. In questi casi si spera sempre a breve, ma è davvero impossibile dirlo.