Dragon Ball Super, Androide C17: un dettaglio commovente ricorda la Serie Z e C16

Dragon Ball Super è una serie manga e anime che ha diviso i fan tra estimatori e detrattori. Ma ecco un particolare che subito rende la sua storia più profonda: riguarda Androide C17, e un dettaglio molto commovente cui forse nessuno aveva pensato.



A notare questo particolare è stato l'utente Reddit Triskingdom, e difatti ha ottenuto in pochissimo tempo quasi 2000 upvote e diversi riconoscimenti. L'utente ha notato il dettaglio commovente di Androide C17, cui accennavamo: quest'ultimo ricorderebbe la Serie Z (cioè Dragon Ball Z) e il fratello scomparso di C17 e C18, cioè l'Androide C16.



Come ricorderete, durante la Saga di Cell Androide C16 si è sacrificanto nel tentativo di fermare il potentissimo nemico; non vi è riuscito, ma almeno Gohan si è arrabbiato trasformandosi in Super Saiyan di Secondo Livello. C16 amava la natura e gli animali: sarebbe proprio per questo motivo che Androide C17, in Dragon Ball Super, si è trasformato in un ambientalista. Lo abbiamo visto, infatti, intento a difendere flora e fauna di una piccola isola, come ranger del luogo.



Non è tutto: il nuovo lavoro di Androide C17 può essere una forma di rispetto verso Androide C16, ma c'è un altro particolare. Il nuovo ruolo di C17, infatti, farebbe esplicito riferimento alla sua ultima comparsa in Dragon Ball Z, quando l'Androide diede il suo contributo alla creazione della Sfera Genkidama (Energia Sferica) per sconfiggere Majin Bu. L'immagine qui di seguito riportata vi rinfrescherà la memoria.



Ricordavate questo dettaglio? Cosa ne pensate di queste considerazioni, senza dubbio interessanti? Intanto il capitolo 64 di Dragon Ball Super è disponibile per la lettura online, gratuitamente e legalmente.