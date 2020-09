Dragon Ball Z: Kid Bu si fonde con Carnage in questa fanart incredibile

Dragon Ball Z ha offerto non solo ai propri fan ma all'intero immaginario collettivo personaggi semplicemente indimenticabili: i protagonisti e gli eroi del manga e anime di Akira Toriyama, certo, ma anche potentissimi cattivi come Freezer, Cell e Kid Bu. Vi siete mai chiesti come apparirebbe quest'ultimo fuso con... Carnage?

Sì avete capito bene: proprio quel Carnage, terribile e letale nemico dei fumetti Marvel e dell'universo di Spider-Man. Se l'è chiesto su Reddit l'artista noto come Ok_Nefariousness_387, che ha realizzato una fanart incredibile e anche un po' inquietante. Il suo talento ha reso, in una illustrazione che ha davvero poco da invidiare agli illustratori professionisti, il risultato di questa fusione "stramba".

Ecco allora un Kid Bu, cioè la versione originaria di Majin Bu, che ai suoi soliti tratti peculiari assomma un po' le caratteristiche del simbionte rosso: per esempio le fauci e la distorsione della bocca, oltre ovviamente a quella sorta di filamenti posteriori che caratterizzano anche Venom e soprattutto Carnage.

Vi piace questa immagine che unisce il mondo di Dragon Ball Z a quello della Marvel? Potete commentarla poco più avanti, nella sezione dedicata ai commenti.