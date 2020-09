Dragon Ball Z: Goku, Vegeta e Broly si fondono con Venom in questa fanart inquietante

Fondere con Venom i principali protagonisti di manga, anime, film e in generale franchise davvero distanti tra loro può sembrare una follia, ma in realtà è un'abitudine più diffusa di quanto si possa credere. La "venomizzazione", come si suole chiamare, è cominciata ufficialmente nei fumetti Marvel, poi tramite le fanart si è estesa anche altrove. A Dragon Ball Z, per esempio.

L'artista prince_rours, oggetto della proposta di oggi, ha fuso con Venom i guerrieri Z più noti del manga e anime di Akira Toriyama: Goku, Vegeta e Broly appaiono così ancora più potenti, muscolosi e... naturalmente inquietanti. La fusione con Venom sembra aver donato loro nuovi poteri, oltre ad un look molto differente da quello che ognuno ricordava, ovviamente.

La metamorfosi, nella fanart che vi riportiamo, sembra inoltre aver ottenuto effetti differenti a seconda del personaggio di Dragon Ball Z: Vegeta sta guadagnando una pelle dal colorito rossastro, mentre Broly e quella che doveva essere Bulma sembrano aver mantenuto i classici colori neri di Venom. Cosa ne pensate di questo lavoro? Fatecelo sapere con un bel commento.

Sapevate, inoltre, che nell'universo di Dragon Ball Super potrebbe esistere una divinità superiore addirittura a Zeno e agli angeli? Lo avrebbe svelato di recente il manga.