Hyrule Warriors: L'Era della Calamità annunciato su Nintendo Switch con data e trailer

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è stato annunciato a sorpresa per Nintendo Switch, con un lungo trailer di presentazione al cui termine compare la data di uscita del gioco, fissata al 20 novembre.

Si tratta di un nuovo spin-off in stile Musou dopo l'originale Hyrule Warriors, ambientato in questo caso cento anni prima rispetto agli eventi narrati in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ulteriori informazioni arriveranno il 26 settembre.

Com'è possibile vedere nel video, gli sviluppatori hanno optato in questo caso per una grafica in cel shading che conferisce all'esperienza un aspetto molto vicino a quello degli anime giapponesi.

La formula rimane naturalmente quella che i fan dei Musou conoscono bene, con spettacolari combattimenti uno-contro-mille che dovremo affrontare nei panni di diversi personaggi giocabili, ognuno dotato di abilità e caratteristiche differenti.

Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la grande calamità si è abbattuta su Hyrule. Tuffato nell'oscurità e devastato da una forza maligna, il regno è cambiato per sempre. Nonostante The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch faccia accenno a questo cataclisma, i fan non avevano mai potuto viverlo in prima persona... fino ad oggi.

In Hyrule Warriors: L'era della calamità, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch il 20 novembre, i giocatori verranno trasportati nella Hyrule di prima della grande calamità, dove potranno partecipare a epiche battaglie sullo sfondo dei maestosi paesaggi del regno non ancora ridotti in rovine.

I protagonisti di questa nuova avventura sono volti familiari di The Legend of Zelda: Breath of the Wild come Link e Zelda, oltre ad altri personaggi immediatamente riconoscibili come i quattro campioni, che saranno giocabili per la prima volta nella storia della serie Hyrule Warriors.

Nel video Hyrule Warriors: L'era della calamità - Una storia ambientata 100 anni prima di Breath of the Wild, il producer della serie The Legend of Zelda Eiji Aonuma e il producer di Hyrule Warriors di Koei Tecmo Games Yosuke Hayashi parlano di come questo progetto ha avuto origine e mostrano il primo trailer del gioco.

Hyrule Warriors: L'era della calamità riprende il gameplay all'insegna dell'azione che i fan hanno potuto apprezzare in Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors.

Basato su combo e abilità speciali sopra le righe, dà vita a battaglie veloci e strategiche, perfette per i giocatori che cercano un action game viscerale con forti richiami a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Inoltre, i giocatori potranno calarsi in una storia avvincente che narra in dettaglio gli eventi più drammatici della grande calamità.

Hyrule Warriors: L'era della calamità è fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sotto più aspetti, oltre quello grafico, e offre la possibilità di giocare nei panni di numerosi personaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, inclusi Link e Zelda.

Oltre ad affrontare orde di nemici, i giocatori dovranno anche risolvere rompicapi basati sull'ambiente, sbloccare armi e abilità, creare oggetti con i materiali che raccolgono, visitare negozi per acquistare nuovo equipaggiamento e usare il potere della tavoletta Sheikah, che i fan di The Legend of Zelda: Breath of the Wild riconosceranno subito.