Kingdom of Amalur: Re-Reckoning, un trailer ci ricorda che è disponibile da oggi

Pubblicato il classico trailer di lancio di Kingdom of Amalur: Re-Reckoning per ricordarci la disponibilità odierna del gioco su PC, Xbox One e PS4. Per chi non lo sapesse si tratta dell'edizione rimasterizzata di un gioco di ruolo d'azione uscito in epoca PS3 / Xbox 360. Se lo avete perso, vale la pena di dargli uno sguardo.

Annunciato anche che nel 2021 il gioco sarà espanso con il DLC Fatesworn. Ottime notizie per i fan dell'originale che credevano il progetto morto per sempre. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il tuo destino è nelle tue mani. Fai ritorno a Faelands e plasma il tuo destino come vuoi. Scopri i segreti di Amalur e salva un mondo lacerato da una guerra feroce. Dalle menti dell'autore di bestseller R.A. Salvatore, il creatore di Spawn Todd McFarlane e il lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion Ken Rolston, arriva Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Rimasterizzato con una grafica straordinaria e un gameplay raffinato, Re-Reckoning offre combattimenti RPG intensi e personalizzabili all'interno di un vasto mondo di gioco.

Sconto fedeltà (solo PC)

Se possiedi la versione "originale" di Kingdoms of Amalur, riceverai uno sconto fedeltà del 50% sull'acquisto della nuova versione. Questo vale per entrambe le edizioni della nuova versione: la Standard Edition, ma anche per la FATE EDITION che include la nuova espansione Fatesworn (prevista nel 2021). Questo sconto fedeltà può essere sommato allo sconto di lancio del 10% (pari a uno sconto del 60%) su entrambe le edizioni della nuova versione.

Lo sconto fedeltà di Steam per un importo del 50% sarà in vigore fino a 2 mesi dopo il lancio, ovvero fino all'8 novembre 2020.

Lo sconto di lancio di Steam per un importo del 10% sarà valido fino a 2 settimane dopo la pubblicazione su Steam, ovvero il 22 settembre 2020.