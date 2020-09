Xbox Series S: un commento alla next-gen economica

Una vera e propria granata che non avremmo mai creduto Microsoft fosse in grado di lanciare contro l'irruenza e il dominio di mercato di PlayStation e che potrebbe davvero sconvolgere la situazione e le preferenze del mercato quando, alla fine dell'anno, il pubblico dovrà fare una scelta tra il portarsi a casa PlayStation 5 oppure una delle nuove console Xbox Series.

Una valutazione di Xbox Series S

Insieme a Umberto abbiamo quindi deciso di lanciarci in un lungo video di dibattito e analisi di questa sorta di entry-level economica alla prossima generazione di console: le sue specifiche tecniche, il cambio radicale di design molto più in linea con lo stile di Xbox One, il prezzo di lancio estremamente aggressivo, la difficoltà di Microsoft nel tenere segreto un modello di cui si discute davvero da troppo tempo.

Tutti elementi che sono finiti al centro della nostra chiacchierata e che ben rappresentano il feeling del giocatore odierno che non sa bene come valutare un'offerta next-gen che non ha precedenti nel nostro mercato. Questa è davvero la prima volta in cui cambiare generazione costa uguale o addirittura meno dell'acquistare la generazione in dismissione: specie se prendiamo in esame i cosiddetti modelli di mezza generazione quali sono Xbox One X e PlayStation 4 Pro.

Ma sarà facile per Microsoft riuscire a farsi strada, a questo punto, tra tutti questi modelli che ancora oggi troviamo sul mercato? C'è davvero un pubblico importante più interessato al prezzo che alle reali capacità della console o, addirittura, alla sua limitazione di risoluzione che sembra tenerla lontana dagli attuali schermi TV e monitor 4k?

Tutti questi interrogativi sono al centro della discussione video che trovate poco più in alto e che vi consigliamo vivamente di vedere e ascoltare prima di lanciarvi nei commenti per rispondere soprattutto a una domanda: poter entrare nella next-gen spendendo appena 300€ vi ha stupito?