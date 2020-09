Dragon Ball Super, una divinità più potente di Zeno svelata dal manga?

Nel mondo di Dragon Ball Super potrebbe esistere una divinità più potente di Zeno. Sembra assurdo, considerando che quest'ultimo è a conti fatti l'essere vivente a capo dell'intero Creato e di tutti gli universi: eppure vi sono degli indizi eloquenti arrivati direttamente dal manga.

Quanto stiamo per riportarvi è il frutto di considerazioni sull'ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, quello che ha avuto per protagonisti Goku, Merus e Moro (Molo, nella traduzione italiana). Ci saranno dunque tantissime anticipazioni, per chi non ha letto finora l'ultimo arco narrativo di Toriyama e Toyotaro, idem lato spoiler. Evitate di proseguire nella lettura di questo articolo, se temete di scoprire dettagli che vorreste ottenere da soli.

Bene allora, proseguiamo. Durante la battaglia tra Merus e Moro, il primo si è sacrificato pur di salvare Goku e la Terra. Gli Angeli non possono interferire con le vicende terrene: e così Merus è stato cancellato dall'esistenza, si è letteralmente volatilizzato. A partire da questo singolo evento molti (inclusa la redazione di comicbook.com) hanno dedotto l'esistenza di un'entità divina superiore allo stesso Zeno.

Qui è necessaria una premessa, e cioè: chi è Zeno? Ad oggi si tratta del Re dei Dodici Universi e dell'intero Multiverso, la divinità più potente in tutto il mondo di Dragon Ball Super. Persino Angeli e Dei della Distruzione lo temono: Zeno non combatte mai, ma può eliminare interi universi in pochi secondi.

Ma torniamo a Merus: nel momento della sua "sparizione" i lettori non hanno assistito ad alcunché di simile a quanto visto durante il Torneo della Sopravvivenza degli Universi, quando Zeno "cancellava" dal creato i mondi dei combattenti eliminati. Ciò spinge a credere che, oltre a Zeno, esista qualche altra divinità che "regoli" l'esistenza degli Angeli, eliminando di volta in volta i trasgressori della legge come Merus. Inoltre, Zeno non era proprio fisicamente presente durante il combattimento tra Merus e Moro, quindi non è intervenuto direttamente a punire il primo.

Con un colpo di scena, il manga di Dragon Ball Super potrebbe svelare anche un nuovo ruolo per il Gran Sacerdote degli Angeli (o Gran Consigliere): potrebbe essere direttamente lui la divinità superiore a Zeno, oppure semplicemente quella predisposta all'eliminazione degli angeli "trasgressori" come Merus. Sia come sia, le gerarchie di Dragon Ball sono state messe ancora una volta in discussione. Del resto il manga è sempre stato basato su modifiche per addizione: di volta in volta spunta qualche personaggio più forte o importante degli altri. Perché non dovrebbe esistere qualcuno superiore a Zeno?