Dragon Ball Super, capitolo 63: un personaggio importante morirà?

Manca pochissimo all'arrivo del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, precisamente del capitolo 63 del manga di Toriyama e Toyotaro. E - lo apprendiamo in seguito ai recenti leak, ma anche in base a tutto ciò che già avevamo letto - forse un personaggio importante morirà.

Interrompete immediatamente qui la lettura, se siete indietro con il manga di Dragon Ball Super; oppure se non volete sapere assolutamente nulla circa lo scontro in corso tra Moro, Goku e Vegeta sulla Terra. Probabilmente, se avete già dato un'occhiata al capitolo 62 di luglio 2020, saprete già chi potrebbe essere il personaggio destinato a morire. E tuttavia, è bene mettervi in guardia.

Dato che state proseguendo, inutile mantenere il segreto. Di certo Moro verrà sconfitto dai buoni, come da qualsiasi manga shonen che si rispetti: ma non è lui il personaggio importante che morirà. Più probabilmente sarà invece Merus, l'angelo fratello di Whis: lo stesso che ha allenato Goku nel tentativo di permettergli di padroneggiare l'Ultra Istinto. Gli angeli non possono interferire con gli eventi dei mortali, ma Merus è sceso comunque sul campo di battaglia per aiutare Goku contro Moro. E secondo recentissime indiscrezioni, a causa di questa intromissione verrà cancellato dall'esistenza.

Si tratterebbe della prima "morte" importante da tanto tempo, in Dragon Ball Super (e in Dragon Ball in generale). Torneremo ad avvisarvi non appena il capitolo 63 del manga sarà disponibile per la lettura online, gratuitamente e legalmente su Manga Plus.