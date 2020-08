Call of Duty: Warzone: il fucile d’assalto FR 556 è devastante, serve un nerf

E naturalmente si tratta di un errore: con il lancio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone gli sviluppatori di Infinity Ward volevano garantire un certo buff all'arma in questione. Qualcosa non ha funzionato a dovere: il potenziamento è risultato... eccessivo. Serve ovviamente un nerf il prima possibile, ed è credibile che venga rilasciato al più presto.

Intanto vi abbiamo forse messo la curiosità di provarlo. Perché non lo portate con voi mentre vi recate al bunker B5? Lì è nascosto un primo teaser dedicato a Call of Duty 2020.

We've identified the issue with the FR 5.56 and are currently working on a fix. We'll share more details as they become available. Thank you all for your patience.