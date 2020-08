Call of Duty: Warzone, il bunker B5 nasconde segreti a tema Call of Duty 2020

Il reveal di Call of Duty 2020, ormai è chiaro, passerà attraverso Call of Duty: Warzone. Activision e Infinity Ward stanno nascondendo dei segreti nella mappa di gioco del Battle Royale, piccoli teaser che anticipano l'arrivo del nuovo capitolo della serie principale. Avete già esplorato il bunker B5, ad esempio?

Semplificando un pochino la questione, nelle scorse ore Activision ha sbloccato un nuovo bunker di Call of Duty: Warzone, prima inaccessibile. All'interno sono presenti dei segreti, delle anticipazioni, infine degli easter egg che dovrebbero permettere ai giocatori di "intuire" alcuni dettagli importanti sul nuovo Call of Duty, genericamente noto per ora come Call of Duty 2020 (che potrebbe essere ambientato durante la Guerra Fredda). Noi non vi diremo cosa si trova nel rifugio sotterraneo, per non rovinarvi la sorpresa. Ma vi spiegheremo come arrivarci.

Come prima cosa, sappiate che la posizione del bunker di Call of Duty: Warzone è nella zona B5 della mappa di gioco; da qui il nome bunker B5. Serve un codice d'accesso per sbloccare la porta principale, e fortunatamente per voi abbiamo anche quello: 87624851. Vi consigliamo tuttavia di fare estrema attenzione in quest'area di gioco, letteralmente invasa dalla lobby. Tutti vogliono scoprire i segreti del bunker, cosa più che ragionevole.

Da ultimo, eccovi anche un video che potrete seguire passo passo per raggiungere il Bunker B5 di Call of Duty: Warzone.