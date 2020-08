Call of Duty 2020 sarà ambientato durante la Guerra Fredda

Un nuovo indizio relativo a Call of Duty 2020 ha confermato che sarà ambientato durante la Guerra Fredda. L'informazione è stata facilmente desumibile dal sito teaser da cui Activision sta spargendo informazioni sul gioco.

Il foglietto sotto al televisore di pawntakespawn.com riporta ora un secondo indirizzo: /emc2. Basta aggiungerlo a quello principale nella barra di navigazione del browser per raggiungere una nuova pagina teaser, dove sull'ennesimo foglietto possiamo leggere: "8/14 - DAY ONE: 1961-62".





Il periodo è un riferimento inequivocabile al probabile scenario del Call of Duty del 2020. Del resto tutti gli indizi dati da Activision finora vanno nella stessa direzione.

Del Call of Duty 2020 si sa in verità già molto. Tante indiscrezioni, provenienti da fonti affidabili e a conoscenza dei fatti del franchise, parlano di un nuovo Black Ops sviluppato da Treyarch. Dovrebbe chiamarsi Call of Duty: Black Ops - Cold War, come confermato anche dall'apparizione del logo su alcune scatole di Doritos.