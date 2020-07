Call of Duty: Black Ops Cold War, il logo ufficiale rivelato da un leak di Doritos

Il logo ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War è stato rivelato da un leak proveniente da una promozione lanciata da Doritos, la celebre marca di snack.

Si tratta di una conferma importante circa il nome effettivo di Call of Duty 2020, di cui si parla ormai da diversi mesi e che potrebbe essere rivelato a breve attraverso un evento su Call of Duty: Warzone e Modern Warfare.

Stando ai dettagli emersi finora, Call of Duty: Black Ops Cold War sarà caratterizzato da un'ambientazione che si muove dalla guerra del Vietnam al periodo della guerra fredda, esplorando però quest'ultima in maniera più approfondita rispetto a quanto fatto nel gioco originale.

Sembra inoltre sarà un episodio quantomai realistico e violento, più di Modern Warfare, con tante sequenze ad alto impatto visivo e la scena di un interrogatorio particolarmente dura. L'argomento della guerra del Vietnam verrà affrontato da diversi punti di vista, inclusi quelli dei Viet Cong.

A muovere il gioco sarà lo stesso motore grafico di Call of Duty: Modern Warfare, ci sarà un ritorno degli Operatori e modalità multiplayer che includono una Ground War da 64 partecipanti. I DLC dedicati al comparto online saranno gratuiti, ma si pensa a un season pass per la campagna Zombie, anch'essa ambientata durante lo stesso periodo storico.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM'd earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they're safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU