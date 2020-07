Call of Duty 2020, un evento su Warzone e Modern Warfare potrebbe svelarlo presto

Call of Duty 2020, di suo, è il segreto di pulcinella: sappiamo che deve arrivare, sappiamo che lo farà il prossimo autunno 2020, e tuttavia del gioco non conosciamo effettivamente nulla, perché Activision non l'ha ancora mostrato ufficialmente. Potrebbe farlo a breve con un evento molto speciale, che avrà luogo contemporaneamente su Warzone e Modern Warfare.

Stando alle ultime indiscrezioni e ai rumor disponibili, Activision starebbe pianificando un evento crossover su Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare, a tema Black Ops; il tutto non servirebbe ad altro che a svelare il nuovo Call of Duty 2020. Questi dettagli arrivano dai dataminer di entrambi i titoli, che hanno trovato riferimenti ad un certo Call of Duty: Black Ops CIA.

Oltre ad alcuni riferimenti più generali, nei file di gioco di Warzone e Modern Warfare sono presenti, apprendiamo, linee vocali e di dialogo per il Sergente Frank Woods (personaggio importante di Black Ops), che potrebbe debuttare come Operatore. Lo stesso Woods compare, forse non a caso, in un post pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Call of Duty, per festeggiare i 10 milioni di follower.

Se a tutto ciò aggiungiamo che la Stagione 5 di Modern Warfare e Warzone è dietro l'angolo, e che potrebbe vedere l'arrivo di alcune testate nucleari... quanto può mancare ancora all'annuncio di Call of Duty 2020? Sembra assurdo che Activision non utilizzi come principale veicolo pubblicitario proprio i suoi due titoli online, che vantano milioni e milioni di giocatori. Vi terremo aggiornati.