FIFA 21: il gameplay evolve grazie al dribbling agile e gli inserimenti creativi

Attrvaerso il suo blog, EA Sports ha cominciato a condividere nuovi dettagli su come evolverà il gameplay di FIFA 21. La nuova edizione del gioco di calcio, infatti, anche quest'anno introdurrà dei cambiamenti che, nelle intenzioni dello sviluppatore, dovrebbero perfezionarne il gameplay. Questo novità rispondono al nome di dribbling agile, inserimenti creativi e posizionamento intelligente.

A differenza di quanto farà Konami con PES 2021, che ricordiamo sarà un season update della versione presente nei negozi quest'anno, EA Sports ha intenzione di continuare ad evolvere e perfezionare il gameplay di FIFA 21. Dopo aver presentato il gioco e l'uomo copertina con il primo trailer ufficiale di FIFA 21, EA ha cominciato a descrivere in maniera più dettagliata le novità di quest'anno.

Dal punto di vista del gameplay, l'obiettivo di EA è quello di offrire al giocatore un maggior numero di occasioni da rete sfruttando i nuovi sistemi di attacco dinamici. Questo vuol dire poter superare i difensori di slancio sfruttando il nuovo Dribbling agile. Il gioco di gambe veloce garantisce un maggiore controllo e reattività negli uno contro uno, mentre le nuove mosse abilità, come il dribbling ad aggirare l'avversario e la finta di trascinare palla con giravolta, forniscono ulteriori mezzi per superare i difensori.

Il nuovo Posizionamento intelligente aumenta l'importanza di tenere la posizione giusta in campo. Gli attaccanti più forti aspetteranno a inserirsi per rimanere in linea con l'ultimo difensore e non finire in fuorigioco, i registi cercheranno di ritagliarsi lo spazio per agire tra le linee, mentre i difensori migliori chiuderanno le linee di passaggio in maniera più efficace, in modo da rendere più difficile per gli avversari costruire occasioni da rete.

Gli inserimenti creativi forniscono nuove opzioni per determinare il movimento dei compagni senza palla in FIFA 21 e rappresentano un enorme passo avanti nella costruzione della manovra, mettendo a disposizione più soluzioni per superare la difesa.

Inoltre in FIFA 21, i momenti cruciali, come le mischie davanti alla porta, la lotta per il possesso palla a centrocampo e i duelli in attacco, grazie a nuove animazioni e un nuovo calcolo delle collisioni si risolveranno in maniera più naturale rispetto a prima, dando luogo a scontri più verosimili tra i giocatori impegnati a conquistare la sfera.

Questo vuol dire che EA Sports ha rivisto diversi fondamentali del calcio, seguendo i suggerimenti della community di FIFA, per migliorare la qualità del gioco in ogni zona del campo, introducendo colpi di testa manuali, bloccaggi più bilanciati, passaggi più intelligenti e una migliore reattività.

Ma non si tratta solo dei controlli e del gameplay, ma anche dell'Intelligenza artificiale. La modalità Competitiva, infatti, riprende lo stile di gioco dei migliori giocatori di FIFA al mondo creando avversari in grado di utilizzare un'ampia serie di mosse abilità, dribbling e tattiche per fornire una sfida più impegnativa e gratificante a livello Leggenda o Estremo.

Non si tratta di una rivoluzione, ma di sicuro un'evoluzione che prova a migliorare quegli aspetti critici emersi negli scorsi anni. Cosa ne pensate?