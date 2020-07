Spacebase Startopia, data d'uscita, trailer, pre-order e beta su Steam

Kalypso Media e Realmforge hanno comunicato la data d'uscita di Spacebase Startopia: questo gioco di costruzioni e management spaziale arriverà su PS4, Xbox One, PC, Mac e Linux il prossimo 23 ottobre 2020. La versione Switch non ha ancora una data ufficiale. Attraverso un trailer gli sviluppatori hanno anche annunciato di aver aperto il preorder su Steam: una volta prenotato, avrete immediato accesso alla closed beta.

Il gioco è disponibile in due versioni: una standard edition che include il gioco base e l'accesso alla beta e una Expanded Edition che include nel mix oggetti in-game e la soundtrack digitale.

La beta è disponibile in Inglese e Tedesco e offre un'incredibile quantità di valore di replay, tra cui tre mappe tutorial, due missioni singleplayer e una prima versione della modalità schermaglia con parametri casuali, 15 stanze e tre livelli di tech tree. Altri contenuti verranno aggiunti come parte degli aggiornamenti regolari fino al lancio del gioco completo.

Spacebase Startopia sarà disponibile il 23 ottobre 2020 per PC Windows, Mac, Linux, PlayStation 4 e Xbox One, con una versione per Nintendo Switch prevista nel 2021.