NieR: Automata, 2B prende vita nel cosplay di sayutakamura

Interrompiamo un caldo e tranquillissimo sabato estivo di fine luglio per proporvi un nuovo cosplay davvero degno di nota, a tema videogames, così da sottrarvi al tedio: la protagonista torna ad essere l'androide 2B, di un titolo che a distanza di anni dovreste conoscere bene: NieR: Automata.

La cosplayer sayutakamura ha dedicato le sue ultime fatiche proprio a questo costume basato sulla 2B di NieR: Automata; fatiche per ora discretamente ripagate, con ben 1708 mi piace e passa su Instagram. Meritati, osiamo annotare: l'interpretazione del personaggio è davvero perfetta, ma non solo quella. Anche l'ambiente circostante, perfettamente in linea con quello esplorato nel videogioco, nonché abiti, accessori e arma sono tutti (proprio tutti) al posto giusto.

NieR: Automata è uno degli RPG più apprezzati degli ultimi anni, nonostante alcune limitazioni tecniche; è diventato un vero e prorio titolo di culto. Vi piace il cosplay di oggi dedicato a 2B? Trovate l'immagine poco più avanti, fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento.

E infine, dato che ci siete, perché non dare un'occhiata ai più recenti cosplay dedicati al mondo dei videogiochi? Ve li abbiamo proposti nelle ultime settimane.