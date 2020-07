Spider-Man: Miles Morales: l’attore protagonista ringrazia per la possibilità che gli è stata data

Nadji Jeter, l'attore protagonista di Spider-Man: Miles Morales per PS5, ha pubblicato un toccante messaggio su Twitter per ringraziare della possibilità datagli, corredato da alcune foto che mostrano la lavorazione del gioco.

Com'era lecito aspettarsi, Jeter è felicissimo di interpretare l'eroe di un titolo così importante, tanto da scrivere:

"Diventare un personaggio dal tale impatto significa tutto per me.

La storia di Miles è ciò di cui hanno bisogno questa e le nuove generazioni!

Ringrazio gli dei del cielo per avermi benedetto con l'opportunità e la responsabilità di dargli vita!!"

To become a character so impactful Means the World to me.

The story of Miles is what this generation & the next need!

I just thank the heavens above for blessing me with the opportunity & responsibility to bring him to Life!! #MilesMoralesps5 pic.twitter.com/iz2vLZrHgD