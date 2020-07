Satoru Iwata: il libro celebrativo del compianto presidente di Nintendo sta finalmente per arrivare in occidente

Il libro tributo del compianto presidente di Nintendo Satoru Iwata, chiamato "Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo's Legendary CEO", uscirà anche in occidente ad opera di VIZ Media. Si tratta di un volume che raccoglie alcune interviste di Iwata per la serie Iwata Asks, in cui parla di Nintendo, dei suoi giochi e dell'industria dei videogiochi.

Ci sono anche conversazioni con personaggi che gli sono sempre stati vicini, come il maestro Shigeru Miyamoto, l'autore di Super Mario, e il suo caro amico Shigesato Itoi, l'autore di Earthbound. Il libro mira quindi a dare una prospettiva interna sulla filosofia di Iwata riguardante lo sviluppo e la leadership.

Leggiamo il messaggio di annuncio dell'arrivo del volume:

"Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo's Legendary CEO" vi invita a saperne di più sul presidente, sviluppatore di videogiochi e videogiocatore che ha cambiato per sempre l'industria dei videogiochi come la conosciamo. Uscirà nella primavera del 2021 in edizione cartacea e in digitale."