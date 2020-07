Mafia 4 in sviluppo, così suggerisce il CEO di Hangar 13

Mafia 4 potrebbe essere in sviluppo. Anzi, quasi sicuramente lo è. A farlo capire con un'affermazione che lascia adito a pochi dubbi è stato Haden Blackman, il CEO di Hangar 13, lo studio di sviluppo che attualmente gestisce la serie.

Stando a Blackman, il remake del primo Mafia colmerà il gap tra Mafia 3 e... il prossimo progetto del team. Facile intuire che dietro a questo progetto non nominato ci sia un nuovo Mafia, a meno che non si tratti di uno spin-off. L'ipotesi più plausibile ci sembra essere la prima.

Naturalmente non prendete le parole di Blackman come un annuncio, perché non lo solo. Banalmente se le sarà lasciate sfuggire, oppure possiamo attenderci una presentazione a breve, forse proprio dopo il lancio di Mafia: Definitive Edition.

D'altro canto era facile ipotizzare un ritorno del franchise con un nuovo capitolo, dopo l'impegno messo da 2K per ammodernare l'intera trilogia originale. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mafia: Definitive Edition sarà lanciato su PC, Xbob One e PS4.