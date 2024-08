Mafia: Definitive Edition ha visto crescere molto i suoi giocatori grazie a un forte sconto

Con l'annuncio di Mafia: The Old Country, l'editore 2K Games ha messo in sconto tutti gli altri capitoli della serie su Steam. In particolare il primo, Mafia: Definitive Edition, è acquistabile con uno sconto dell'80%, quindi a 7,99€ invece di 39,99€.

Il risultato è stata una crescita netta del numero di giocatori, passati da picchi inferiori ai mille contemporanei della scorsa settimana, a quelli di oltre 4.000 di questa. Siamo lontani dai 36.679 giocatori registrati al lancio, ma si tratta comunque di un ottimo segnale per la serie, che evidentemente interessa ancora a molti.