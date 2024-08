Uno sviluppatore di Concord definisce chi odia il gioco "un freak senza talento"

Uno sviluppatore di Concord, @anim_xander su X, ha definito gli odiatori del gioco come dei freak senza talento , generando un piccolo vespaio nella comunità. Il suo commento è arrivato in risposta a un utente che, sotto al suo post celebrativo per il lancio, avvenuto negli scorsi giorni, si diceva dispiaciuto per la situazione attuale.

Frustrazione

Concord è stato lanciato con scarso successo nelle scorse ore. Si parla di meno di mille giocatori contemporanei su Steam di picco massimo, un'inezia per un live service. Considerate che ha fatto peggio di Suicide Squad: Kill the Justice League, che di suo è in via di fallimento.

Il post celebrativo del lancio di Concord

La risposta piccata

A fronte di questi risultati, l'utente aveva scritto ad @anim_xander: "Mi dispiace che sia questo il primo [tripla A]. Non credo che dipenda da te o che sia colpa degli altri sviluppatori che il gioco stia andando così male. Penso che il completamento del gioco sia stato frutto di molto lavoro, solo che ha sbagliato il genere e il momento dell'uscita."

A quel punto lo sviluppatore ha risposto, evidentemente punto sul vivo: "Non mi interessa. Si tratta di un lavoro enorme fatto da gente piena di talento che ha realizzato un gioco fantastico. Perché dovrei preoccuparmi dell'odio di un mucchio di freak senza talento? Io mi sto divertendo a giocarci e non farei a cambio con niente."

Evidentemente l'uscita dello sviluppatore arriva in un momento di profonda frustrazione. Immaginiamo che ormai sia chiaro quanto sia a rischio Concord, considerando gli insignificanti numeri di lancio. Con questo non vogliamo giustificarlo, visto anche che il gioco sta ricevendo critiche da ogni dove, nostra recensione compresa, e non si può ridurre tutto a una questione del genere.