Concord su Steam non decolla, meno di 1.000 giocatori contemporanei al lancio

I numeri di Concord su Steam a poche ore dal lancio non sono affatto incoraggianti, con lo sparatutto multiplayer di Firewalk Studios e Sony che non ha raggiunto neppure il tetto dei 1.000 giocatori contemporanei sulla piattaforma Valve.

Nel momento in cui scriviamo, il picco massimo è stato di 697 giocatori simultanei. È probabile un aumento della conta degli utenti durante il corso del fine settimana, ma indubbiamente non si tratta del migliore degli inizii per un gioco multiplayer che nelle prime settimane dovrebbe crearsi una base solida di giocatori. Almeno su Steam, dato che non consciamo i numeri di affluenza su PS5.