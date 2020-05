Mafia 3: Definitive Edition contiene l'intera mappa di Berlino

Sembra proprio che Mafia 3: Definitive Edition contenga al suo interno l'intera mappa di Berlino. Non si tratta di un qualcosa particolarmente dettagliato, solo i poligoni che danno la forma agli edifici e qualche texture, ma la capitale tedesca è completamente presente nel gioco e a quanto pare, persino esplorabile.

Con l'uscita della Mafia III: Definitive Edition, ovvero l'edizione del gioco contenente tutti i DLC, pubblicata su Xbox One, PC e PS4, in molti sono tornati a giocare all'avventura di Lincoln Clay. Su PC, questo, vuol dire che alcuni utenti si sono messi ad esplorare il codice di gioco, alla ricerca di qualche informazione interessante. Come in questo caso.

Lo youtuber Sliderv2, infatti, ha scoperto che all'interno di Mafia 3, un gioco ambientato esclusivamente negli USA, a New Orleans più precisamente, è contenuta l'intera mappa di Berlino. Non solo. È riuscito ad avviare la mappa e a filmare il protagonista Lincoln Clay mentre si aggira tra le strade della capitale della Germania. Nel video il creator non ha voluto condividere come poter accedere a questa mappa, ma ha solo mostrato la sua scoperta.

Cosa ci fa Berlino all'interno del gioco? Alcuni pensano che siano i "resti" di Rhapsody, un gioco del 2018 sul quale si diceva stesse lavorando Hangar 13. Si tratterebbe di un gioco di spionaggio ambientato negli anni '80 con protagonista un Russo di origini ebraiche che cerca vendetta per la morte dei suoi genitori.

Il gioco non ha mai visto la luce, ma la sua ossatura potrebbe essere rimasta tra i file di Mafia 3. Vi sarebbe piaciuto giocare ad una simile esperienza?