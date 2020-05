Dragon Ball Z: sexy Androide C18 se ne va al mare in questo cosplay di xandrastax

L'estate ormai si avvicina, emergenza sanitaria o meno. Dunque è normale iniziare ad adocchiare anche cosplay a tema estivo, ma pur sempre riferiti ai manga e agli anime che avete imparato ad amare da quando eravate fanciulli. È il caso della sexy Androide C18 di Dragon Ball Z, protagonista del cosplay di oggi martedì 26 maggio 2020.

La cosplayer xandrastax ha realizzato questo bel lavoro dedicato alla sexy Androide C18 di Dragon Ball Z, che ha deciso di andarsene al mare invece di combattere i Guerrieri Z. Inutile negare come l'artista sia praticamente identica all'androide in questione, nella sua interpretazione; poi ovviamente ha anche modificato l'abbigliamento canonico e anche il contesto di riferimento, ma questo non toglie nulla al lavoro in sé. Prova ne sia che su Instagram ha già ottenuto i suoi giusti riconoscimenti a suon di mi piace.

Qui di seguito vi riportiamo il cosplay di Androide C18 che se ne va al mare in un'immagine, in tutta la sua bellezza. A proposito di bellezza: voi cosa ne pensate del lavoro?