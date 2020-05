One Piece, sexy Boa Hancock nel cosplay di Veronica

Torna l'appuntamento giornaliero con i cosplay dedicati al mondo degli anime e dei manga: oggi la protagonista è Boa Hancock, temibile membro della Flotta dei Sette di One Piece (opera di Eiichiro Oda). Per di più la cosplayer che l'ha realizzato è italiana, quindi l'orgoglio nazionale si fa sentire.

Veronica (veronica.cosplay su Instagram) ha realizzato un lavoro a tema sexy Boa Hancock, ottenendo subito un notevole riscontro sul social network citato (si aggira attorno ai 1700 mi piace, nel momento in cui scriviamo). Il costume indossato non è particolarmente elaborato, ma di buona qualità e certamente fedelissimo; la sua è dunque un'interpretazione accurata del personaggio in questione. Boa Hancock, al pari di sexy Nami e di Nico Robin, è uno dei soggetti preferiti per i cosplay a tema One Piece.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay di sexy Boa Hancock realizzato da veronica.cosplay: vi piace? Fatecelo sapere con un commento poco più avanti, in calce all'articolo. Ma prima di salutarci dovreste dare un'occhiata anche agli altri lavori qui di seguito riportati, variegati e interessanti: