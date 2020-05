Dragon Ball FighterZ, vendite a oltre 5 milioni di copie, regali da Bandai Namco

Dragon Ball FighterZ ha raggiunto buoni risultati in termini di vendite, con Bandai Namco che ha annunciato di aver superato i 5 milioni di copie con il picchiaduro sviluppato da Arc System Works, peraltro distribuendo alcuni regali di ringraziamento alla community.

I 5 milioni di copie si riferiscono alle vendite sia in formato digitale che in retail e su tutti i mercati in cui il gioco è presente, in ogni caso si tratta di un ottimo risultato considerando anche che si tratta di un picchiaduro classico uno contro uno, un genere in cui non è molto facile affermarsi in maniera globale.

Il richiamo di Dragon Ball è ovviamente sempre forte, ma nel caso di Dragon Ball FighterZ c'è dietro anche un gioco molto valido, costruito sulle solide basi messe in piedi da Arc System Works con la sua grande esperienza nell'ambito, dunque il connubio si è rivelato particolarmente proficuo e potrebbe a questo punto facilmente continuare nel futuro anche con altri capitoli.

Come ringraziamento e festeggiamento, Bandai Namco ha diffuso tre nuovi premi corrispondenti ad altrettanti personaggi per la lobby e un po' di valuta in-game: