Dragon Ball FighterZ e Goku Ultra Istinto: trailer di lancio per il nuovo personaggio giocabile

Disponibile dall'ormai lontano gennaio 2018 su console e PC, Dragon Ball FighterZ continua a ricevere espansioni e aggiornamenti, soprattutto tramite l'introduzione di nuovi personaggi giocabili. Finalmente è il turno dell'attesissimo Goku Ultra Istinto, del quale oggi possiamo offrirvi il trailer di lancio.

La data di lancio è quella che ricorderete: Goku Ultra Istinto arriverà ufficialmente su Dragon Ball FighterZ questo venerdì 22 maggio 2020, ma i possessori del Season Pass 3 potranno cominciare ad utilizzarlo già da mercoledì 20 maggio 2020, così da familiarizzare con i suoi attacchi e con le sue tecniche, partendo avvantaggiati nei giorni successivi. Il filmato che vi riportiamo poco più avanti mostra ancora una volta l'abilità di Arc System Works nel trasporre in videogioco i momenti più emozionanti di manga e anime, senza far perdere loro neppure un briciolo del proprio valore.

Difatti il trailer di lancio riassume un po' la seconda metà del Torneo del Potere (o Torneo della Sopravvivenza degli Universi), arco narrativo importantissimo di Dragon Ball Super: è in quei momenti, infatti, che Goku sfrutta per la prima volta l'Ultra Istinto per tenere testa a nemici sempre più potenti, su tutti l'alieno Jiren, già disponibile su Dragon Ball FighterZ.

Vi piace il trailer di lancio di Goku Ultra Istinto? Lo utilizzerete in combattimento? Oppure malauguratamente avete abbandonato Dragon Ball FighterZ già da un po'?