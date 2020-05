Giochi PS4, The Wonderful 101: Remastered e i titoli della settimana del 18 maggio 2020

Comincia una nuova settimana, e oggi 18 maggio 2020 è in particolare un giorno molto importante. Come prima cosa finalmente cambia qualcosa nelle abitudini degli italiani, che possono ricominciare a spostarsi con più libertà (ma sempre con molta attenzione). Inoltre è il momento di dare un'occhiata ai giochi PS4 in uscita dei prossimi sette giorni.

La settimana del 18 maggio 2020 verrà ricordata principalmente per un gradito ritorno, quello di The Wonderful 101: Remastered, che sarà disponibile da venerdì 22 maggio 2020 su PlayStation 4. "The Wonderful 101, conosciuto originariamente in Giappone come Project P-100, è un particolare action game con elementi strategici sviluppato da Platinum Games e pubblicato originariamente da Nintendo per Wii U. Ora il gioco torna in versione Remastered grazie ad una campagna Kickstarter di successo". La recensione di The Wonderful 101: Remastered è già disponibile sulle nostre pagine, dunque c'è poco altro da aggiungere: correte a leggerla.

A proposito di remaster, sempre lo stesso giorno di questa settimana tornerà su PlayStation 4 il noto Saints Row: The Third Remastered. "Saints Row: The Third Remastered ti mette al comando dei Saints all'apice del proprio potere: dimostra di essere all'altezza del compito, fino in fondo. Questa è la tua città. Sei tu a fare le regole. Rimasterizzata con una grafica aggiornata, Steelport, la città del peccato, non è mai stata così dettagliata nel suo turbine di sesso, droga e armi". Restate con noi per poter leggere al più presto la sua recensione.

Ricordiamo qui di seguito, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 dei prossimi sette giorni. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.