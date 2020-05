Dragon Ball FighterZ: Goku (Ultra Istinto) si unisce al roster

Bandai Namco ha annunciato che a partire dal 22 maggio Goku (Ultra Istinto) si unirà al roster di Dragon Ball FighterZ, il pluripremiato picchiaduro a incontri di Arc System Works. Con questa trasformazione, Goku mette da parte pensieri ed emozioni per combattere affidandosi solamente al suo istinto! Con una difesa di ferro e attacchi distruttivi, i fan dovranno padroneggiare le sue abilità per scatenare il suo pieno potenziale e dominare in DRAGON BALL FIGHTERZ.

Trovate il trailer di Goku (Ultra Istinto) in testa alla notizia. Il nuovo DLC di Dragon Ball FighterZ include: Goku (Ultra Istinto) come nuovo personaggio giocabile; 5 colori alternativi per la sua divisa; Avatar sala d'attesa Goku (Ultra Istinto); Adesivo Z Goku (Ultra Istinto).

Ricapitoliamo quando sarà disponibile:

Goku (Ultra Instinct) sarà disponibile dal 20 maggio per i possessori di FighterZ Pass 3, di cui possiamo leggere tutte le novità, e acquistabile per tutti gli altri dal 22. È il secondo di 5 personaggi inclusi nel FighterZ Pass 3. Ogni personaggio può anche essere acquistato individualmente.