Ghostrunner, demo PC disponibile su Steam, con un nuovo spettacolare trailer

3D Realms ha rilasciato la demo dell'action cyberpunk Ghostrunner su Steam, accompagnandola con un nuovo trailer cinematico di grande impatto, in cui viene mostrata l'abilità Killing Blink. La demo non rimarrà disponibile per sempre, ma sarà rimossa il 13 maggio, quindi vi conviene sbrigarvi a scaricarla.

Stando a Radoslaw Ratusznik dello sviluppatore One More Level, la scelta di condividere la demo è nata dalle reazioni del pubblico nei vari eventi pubblici in cui è stata mostrata: "Speriamo che tutti si divertano con la demo e di potervi dare presto delle nuove informazioni su Ghostrunner."

Per il resto vi ricordiamo che Ghostrunner è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4. Annunciato alla Gamescom 2019, l'uscita è prevista per il 2020, ma non è stata ancora fissata una data precisa.