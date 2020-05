Desperados 3, Hector Mendoza in un nuovo trailer di gameplay

Pubblicato un nuovo trailer di Desperados 3, in cui possiamo vedere in azione uno dei personaggi giocabili: Hector Mendoza. Si tratta di un omone grosso e molto forte armato di un'impressionante ascia, che nel tempo libero va a caccia di orsi.

Leggiamone la descrizione ufficiale:

E' un uomo o un orso? L'incredibile forza di Hector Mendoza lo rende un temibile avversario per tutti i gangster di Desperados III. Porta con sé una minacciosa ascia per...beh, è meglio vederlo da soli. Inoltre, piazza la sua amata trappola per orsi chiamata 'Bianca', proprio dove i suoi avversari possono calpestarla. Se questi metodi di eliminazione non sono ancora abbastanza efficaci per te, Hector ha anche un poderoso fucile con la capacità di abbattere più bersagli con un solo colpo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Desperados 3 è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4. La data di uscita del gioco è stata fissata al 16 giugno 2020. Caratteristiche Chiave di Desperados 3: