Desperados 3, data di uscita ufficiale

Desperados 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale: il 16 giugno 2020 su PC, Xbox One e PS4. Per accompagnare l'annuncio è stato pubblicato anche un nuovo trailer con protagonista John Cooper in persona. Lo trovate in testa alla notizia.

Sono inoltre state aperte le prenotazioni di Desperados 3, disponibili in tre edizioni: standard, Digital Deluxe Edition e per collezionisti. L'ultima è ordinabile solo dai negozi selezionati. Per un periodo di tempo limitato, inoltre, la Digital Deluxe Edition sarà prenotabile al prezzo dell'edizione standard, ma solo su PC e Xbox One. Se vi interessa saperne di più, cliccate qui o guardate il video qui di seguito:



Leggiamo ora qualche info aggiuntiva sul gioco, tratta dal comunicato ufficiale:

Desperados III è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.

Vediamo infine le caratteristiche chiave di Desperados 3: