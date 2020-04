PONG Quest, la recensione di un classico rivisitato

La recensione di PONG Quest , disponibile su PC e su tutte le console Switch inclusa, ci riporta a un oscilloscopio che nel 1958 è stato utilizzato per mostrare al mondo le meraviglie di una scienza utilizzata non per distruggere ma divertire. Ed è proprio così che da una delle menti dietro alla bomba atomica è nato il padre di tutti i videogiochi, progenitore diretto di quel Pong che avrebbe avuto un posto d'onore nella libreria della prima console della storia. Da qui, oltre quarant'anni dopo, nasce Pong Quest, un tentativo di regalare nuova giovinezza a un grande classico inoculandolo con meccaniche da gioco di ruolo, progressione e pieno supporto multigiocatore.

Un grande classico rivisitato in chiave RPG

Quello che probabilmente è il gameplay più essenziale di sempre ha un vantaggio ed è quello di funzionare in qualsiasi contesto. Non è un caso che Pong sia tornato in forma di mini-gioco o puzzle in tonnellate di giochi, compresi indie fantasy come Children of Morta, per diventare oggi il fulcro di un simil dungeon crawler i cui scontri si risolvono intercettando e respingendo una pallina con prontezza.

Cambiano invece formula i puzzle, con giochi in stile Memory e piattaforme da ruotare per spingere la pallina verso un traguardo, mentre tornano sul pezzo le sfide che sfruttano le meccaniche di PONG per citare una serie di classici, dall'affine Arkanoid per arrivare a una particolare versione di Snake. Tutto condito da palline speciali, monete e punti esperienza che ci permettono di potenziare il nostro avatar rettangolare. La classica barra bianca della versione Atari del titolo si fa infatti personaggio, un membro di una razza di rettangoli, che viene incaricato dal re di portare a compimento un'ardita missione. Inizia così un viaggio fatto di stereotipi fantasy e nemici assortiti sparsi per diversi dungeon da sbloccare progressivamente, livello dopo livello.

Purtroppo, per quanto arricchito da meccaniche da gioco di ruolo che includono livelli e punti ferita, il titolo di Chequered Ink finisce per sembrare un gioco di 40 anni fa proprio laddove cerca di rinnovarsi. I dialoghi non esistono, la storia è troppo debole anche per essere considerata un pretesto e l'esplorazione ci riporta direttamente alle prime console Atari. Risulta quindi subito chiaro che a fare da fulcro di Pong Quest, nonostante il nome, sono gli scontri con i nemici e la nostra abilità nel calcolare i rimbalzi nella pallina per respingerla al di là di un avversario o verso un bersaglio.

Ed è qui che entrano in campo le palline speciali, ottenibili sia esplorando sia colpendo quelle che compaiono sul campo, che possono generare svariati effetti alterando il comportamento della sfera, creando barriere, garantendo bonus e mimando il tipo di modificatore usato dall'avversario. Si tratta infatti di una possibilità simmetrica che l'intelligenza artificiale sfrutta il più spesso possibile, costringendo anche il più bravo dei giocatori a fare i conti con la barra della vita che ci riporta, ahinoi, alla dimensione esplorativa.

Gli scontri sono rapidi e sulle prime non è difficile vincere in una o due mosse. Ma i combattimenti sono innumerevoli ed è praticamente impossibile uscirne senza subire qualche danno. Anche evitando di subire gol, che ci sottraggono cinque punti vitali da un massimo iniziale di quaranta, perdiamo da uno a due punti vita per ogni palla respinta, cosa che rende pericolose le partite troppo lunghe. L'ultimo punto rimasto non può esserci tolto da una respinta, ma uscire da un combattimento ridotti al lumicino, con la vita che può essere recuperata solo a fine livello o trovando una statua sacrificale, rappresenta un grosso problema. Diventa quindi fondamentale sfruttare la possibilità di schivare i nemici, prendendo al contempo in considerazione scegliere l'aumento di vita tra le opzioni che ci vengono proposte quando otteniamo un nuovo livello. Sarebbe però poco saggio sottovalutare gli altri bonus selezionabili che includono la possibilità di rendere meno intelligente o di rallentare l'avversario. D'altronde sono i nostri riflessi, e non quelli del computer, a essere messi alle strette quando la palla acquista velocità e il numero di variabili sul campo aumenta.