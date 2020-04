Call of Duty: Warzone: un bug trasforma le armi in cani

Un nuovo bug scoperto in Call of Duty: Warzone trasforma le armi in cani. La scoperta è stata fatta dall'utente Reddit u/batmanmanbat92, che ha pubblicato un clip mostrando esattamente cosa gli è successo.

Sostanzialmente è stato eliminato e il suo fucile di precisione AX-50 è diventato Riley sotto ai suoi occhi. Da notare che il bug non ha alcun impatto sul gameplay, visto che si limita a rimpiazzare il modello del fucile solo dopo che il giocatore è morto.

Comunque sia immaginiamo che Infinity Ward cercherà di risolverlo il prima possibile, magari già dal prossimo aggiornamento... anche se a dir la verità si tratta di un bug davvero divertente, uno di quelli che magari ricordi dopo anni per stilare una classifica dei bug migliori di sempre.

Quello del fucile che diventa un cane non è il primo bug di Call of Duty: Warzone, ma Infinity Ward deve combattere con ben altri problemi, tipo la massiccia presenza di cheater che stanno minando completamente la bellezza del cross-play.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è un battle royale free-to-play disponibile per PC, Xbox One e PS4. Il gioco è comunque parte di Call of Duty: Modern Warfare.