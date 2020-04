Call of Duty: Warzone, utenti console spengono il cross-play per sfuggire ai cheater

Call of Duty: Warzone è ancora infestato dai cheater, e ciò rappresenta un enorme problema in particolare per gli utenti console, che si ritrovano ad avere a che fare con killer inarrestabili per via del cross-play.

Activision sta cercando di contrastare il fenomeno e ha messo a segno oltre 70.000 ban per provare a ripulire l'esperienza dagli utenti che usano trucchi illegali, ma probabilmente non era che la punta dell'iceberg.

Si moltiplicano infatti le testimonianze di giocatori che vengono eliminati con headshot automatici, colpiti attraverso i muri oppure che vedono avversari che sparano senza bisogno di ricaricare.

Essendo la questione legata principalmente alla piattaforma PC, si sprecano sui social gli appelli a Infinity Ward perché disattivi di default il cross-play finché la situazione non sarà sotto controllo.

In alternativa, fortunatamente, è possibile effettuare tale modifica in autonomia dalle opzioni di Call of Duty: Warzone, sebbene compaiano diversi avvisi che suggeriscono invece di lasciare il cross-play attivo.