HAL Laboratory compie 40 anni: Miyamoto, Sakurai, Masuda e altri si congratulano

HAL Laboratory ha compiuto 40 anni, e così alcune importanti figure di Nintendo, da Shigeru Miyamoto a Masahiro Sakurai, hanno scritto un messaggio per congratularsi con il team di sviluppo.

"HAL Laboratory è stato fondato mentre lavoravo a Donkey Kong", ha scritto Miyamoto, che ha raccontato di essere rimasto coinvolto con il team soprattutto durante lo sviluppo di 3D Hot Rally.

"È stato divertente lavorare con loro per creare nuove cose e sfruttare appieno elementi come la fisica e le tecniche di programmazione", ha continuato il leggendario game designer, che nel suo messaggio ha voluto ricordare più volte anche il contributo di Satoru Iwata.

"Quando ho cominciato a lavorare in HAL Laboratory, l'azienda aveva già dieci anni", ha scritto invece Masahiro Sakurai, director di Super Smash Bros. Ultimate. "Appena cominciato, ricordo che i membri anziani del team sono andati in viaggio nell'isola di Saipan per festeggiare l'evento."

"Immagino che le persone con cui ho collaborato siano cambiate molto, da allora. Nonostante abbia lasciato lo studio, ho continuato a lavorare con Kirby anche durante lo sviluppo di Super Smash Bros., e la cosa mi è piaciuta molto."

"HAL Laboratory mi ha aiutato con lo sviluppo della serie Pokémon fin dagli inizi, e nel 1999 abbiamo lavorato insieme alla realizzazione di titoli come Pokémon Snap e Super Smash Bros. 64", ha ricordato da parte sua Junichi Masuda.

"In qualche modo considero HAL come un amico che è sempre stato dalla mia parte (...) e spero che il team continui a realizzare giochi ed esperienze divertenti, congratulandomi di nuovo per il loro quarantesimo anniversario."