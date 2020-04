OnePlus 8 Pro, Robert Downey Jr. protagonista di un simpatico spot televisivo

OnePlus 8 Pro si mostra con un simpatico spot televisivo con protagonista Robert Downey Jr.. Nel video il celebre attore deve muoversi fra vari impegni, ma riesce a cavarsela proprio grazie al sofisticato smartphone.

In uscita il 21 aprile, OnePlus e OnePlus 8 Pro sono stati annunciati martedì, nel corso di uno speciale evento in streaming volto a rivelarne le caratteristiche tecniche, in effetti davvero interessanti.

Parliamo infatti di smartphone equipaggiati con un processore Qualcomm Snapdragon 865 e dotati di un display da 6,55 o 6,78 pollici: quello di OnePlus 8 ha una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e refresh rate da 90 Hz, quello di OnePlus 8 Pro una risoluzione di 3160 x 1440 pixel e refresh rate da 120 Hz.

Entrambi i terminali vantano inoltre una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel affiancato da un ultra-wide-angle da 16 megapixel e da una camera extra da 5 megapixel.

Il prezzo? Si parte da 719 euro per OnePlus 8 e da 1019 euro per OnePlus 8 Pro.