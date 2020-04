Chuwi annuncia LarkBox, un minuscolo PC cubico con CPU N4100, 6 GB di RAM e SSD

Chuwi ha presentato LarkBox, un minuscolo PC cubico equipaggiato con processore Intel Celeron N4100, 6 GB di RAM e un SSD da 128 GB.

A dispetto delle dimensioni estremamente contenute, pari a 61 x 61 x 43 millimetri, il mini PC in questione supporta la riproduzione di video a risoluzione 4K grazie alla GPU integrata UHD Graphics 600.

Parliamo dunque di un mediacenter portatile di riferimento, anche piuttosto silenzioso grazie a un sistema di dissipazione regolato da un'unica, piccola ventola che riesce a raffreddare il sistema per via delle basse frequenze utilizzate.

In termini di porte, infine, il LarkBox non si fa mancare nulla: il box include un''uscita HDMI, una porta USB-C, due porte USB-A e un'uscita audio jack da 3,5 millimetri. Il PC supporta inoltre il Bluetooth 5.0, mentre non è chiaro se integri anche una soluzione Wi-Fi.

Il prezzo del LarkBox non è ancora stato ufficializzato, ma conoscendo il listino di Chuwi difficilmente si tratterà di una cifra esosa, anzi.