Dragon Ball: le cinque tecniche preferite di Goku

Quante tecniche conosce Son Goku, il protagonista di Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT? Quante se ne è inventate Akira Toriyama nel corso degli ultimi trent'anni? Difficile rispondere a questa curiosità dei fan dell'opera in questione, manga o anime che sia. Ma la redazione di CBR.com si è chiesta almeno quali siano le preferite del Saiyan.

In un recente articolo, CBR.com ha stilato una classifica con le cinque tecniche preferite di Goku, ovviamente tenendo presente tutti gli episodi finora rilasciati dal primo Dragon Ball al più recente Dragon Ball Super, passando per l'imprescindibile Dragon Ball Z. E no, non pensate al Super Saiyan: quella è una trasformazione, non una tecnica. Ricordate che siamo nel contesto delle ipotesi e delle discussioni costruttive: di certo non pretendiamo di svelare la verità eterna, in questo articolo.

Ecco dunque in una classifica e relativo elenco crescente le cinque tecniche più utilizzate e preferite da Goku: siete d'accordo? O ve ne sono altre che meriterebbero più considerazione? Ricordate che di recente abbiamo riflettuto anche sui livelli di potenza dei personaggi del franchise di Toriyama, non sempre perfettamente equilibrati.

Kamehameha (Onda Energetica) Kai-o-Ken Tecniche Kiai (spostamento dell'aria mediante energia spirituale) Kamehameha Continua (usata contro Freezer, Super Buu e Cell) Sfera Genkidama (o Energia Spirituale)