One Piece, sexy Nico Robin torna nel cosplay di Vampy Bit Me

La cosplayer Vampy Bit Me torna alla carica nella giornata di oggi con un nuovo lavoro: un cosplay dedicato alla bellissima Nico Robin di One Piece, l'opera di Eiichiro Oda (manga e anime) che naturalmente non ha bisogno di presentazioni. E dunque vogliamo mostrarvelo!

Sexy Nico Robin è dunque nuovamente la protagonista di questo cosplay: lei e i cosplay sensuali di Nami sembrano essere i prediletti non solo per il nostro pubblico di lettori, ma in generale per l'intero mondo del web e dei cosplayer, interpreti compresi. Vampy Bit Me ad esempio si diverte moltissimo nel realizzare costumi dedicati al personaggio in questione, che del resto è uno dei più affascinanti di One Piece.

Eccovi dunque l'immagine che reputiamo migliore tra tutte quelle di Vampy Bit Me dedicate al cosplay di sexy Nico Robin: di certo nessuno vi impedisce di correre nel campo Fonte di questo articolo per trovare anche le restanti. Come vi sembra? La realizzazione è ottimale? Il personaggio è in tema con la Nico Robin di One Piece?