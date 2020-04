Fortnite, tutte le monete Punti Esperienza aggiornate alla Settimana 9: dove trovarle

Fortnite Capitolo 2 nasconde in ogni dove, all'interno della sua mappa di gioco, delle Monete PE, anche note come Monete Punti Esperienza. di recente gli sviluppatori di Epic Games hanno anche introdotto delle missioni a tema, vediamo dunque dove trovarle.

Ogni settimana Epic Games aggiunge su Fortnite Capitolo 2 moltissime Monete PE. Oggi vi mostriamo tutte quelle disponibili, e naturalmente aggiornate alla Settimana 9, dunque introdotte fino ad oggi domenica 19 aprile 2020. Ne arriveranno certamente delle altre, e in caso a tempo debito aggiorneremo il tutto. Le monete sono suddivise per colori, naturalmente: verde, blu, viola e oro, con riferimento alle "rarità" delle armi di gioco di Fortnite. Di conseguenza anche la quantità di punti esperienza garantita aumenta gradualmente.

L'immagine in questione, molto utile, è stata realizzata con cura da SquatingDog (trovate nel campo Fonte il link diretto ai ragazzi che ogni settimana creano da zero contenuti e guide a tema Fortnite). Tra le più recenti sfide di Fortnite che potreste voler completare, tra le altre, annotiamo quella dei boxer di Deadpool oppure la sfida del lama d'oro di Mida da trovare sulla mappa.