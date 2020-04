Crackdown 1 e 2 sono gratis su Xbox One e Xbox 360 con tutti i DLC

Crackdown 1 e Crackdown 2, due divertenti openworld di stampo supereroistico, sono gratis su Xbox con tutti i relativi DLC. I giochi sono compatibili sia con Xbox 360 sia con Xbox One tramite la retrocompatibilità.

Non sappiamo se questa decisione sia frutto di una qualche iniziativa da parte di Microsoft o si tratti di un qualche tipo di errore, fattostà che al momento i due giochi con tutti i DLC possono essere acquistati e scaricati gratuitamente sul proprio account. I giochi sono ovviamente compatibili con Xbox 360, ma anche con Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Su One X, oltretutto, sono in versione potenziata.

Per chi non lo sapesse, si tratta di due action game a stampo supereroistico nel quale si interpreta un agente di una speciale polizia, chiamata l'Agenzia, impegnato a combattere strampalate organizzazioni grazie alla forza sovrumana e alla capacità di saltare sopra i palazzi o correre più veloce di un'automobile. Una serie divertente e leggera, che non ha saputo mantenere pienamente le aspettative nel recente Crackdown 3, ecco la recensione.

Comunque, bando alla ciance, ecco dove potete scaricare gratuitamente i due giochi: