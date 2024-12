Crackdown e Crackdown 2 sono gratis su Xbox Store: scaricate liberamente i due classici di Xbox 360

Crackdown e Crackdown 2 sono gratis attualmente su Xbox Store, con il negozio digitale di Microsoft che consente di scaricare liberamente entrambi i giochi, considerati un po' dei classici dell'epoca Xbox 360 e ancora piuttosto interessanti.

Come segnalato da Wario64, i due titoli risultano gratis sullo store, sebbene non sia chiaro se la questione sia legata a una qualche iniziativa particolare. Fatto sta che in queste ore, nel caso non li abbiate mai ottenuti in precedenza, potete scaricare entrambi i capitoli originali della serie.

È probabile che si tratti di un'iniziativa a tempo limitato, dunque affrettatevi a effettuare il download, riportiamo qui sotto i link: